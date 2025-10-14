نادر نور الدين عن بيان إثيوبيا بشأن السد: أكاذيب (فيديو)

علق الدكتور نادر نور الدين، استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على بيان الحكومة الإثيوبية اليوم، بأن "نهر النيل ينبع من أراضيها"، وأنها "وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية"، قائلا: " أكاذيب فإثيوبيا تتحدث بلسان غيرها".

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه لا توجد سوى دولة جنوب السودان التى شاركت فى افتتاح سد النهضة وباقي دول منابع النيل، متسائلا: " لماذا تتحدث إثيوبيا بالنيابة عن دول منابع النيل، ومن فوضها بذلك؟".



وأضاف: " الدولة المصرية لم تتحدث يوما عن حقوقها التاريخية المائية، خاصة وأن القانون الدولي الخاص بالأنهار العابرة للحدود يردد الحقوق المكتسبة، ونهر النيل يصل مصر من عهد الفراعنة".

