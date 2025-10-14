ننشر أسماء المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في الإسكندرية

أعلنت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أسماء المترشحين عن القائمة الوطنية، والتي جاءت كالتالي:

محمد أحمد مصيلحي -مستقبل وطن

خالد أحمد شلبي - مستقبل وطن

اشرف رشاد عثمان - مستقبل وطن

رزق راغب ضيف الله -مستقبل وطن

محمد السيد مجاهد -حماة الوطن

عادل الكاشف-الجبهة الوطنية

إسماعيل موسي اسماعيل-الشعب الجمهوري

أحمد ناصر علي -العدل

شرين عيسى حامد طارق-مستقبل وطن

سحر طلعت مصطفي -مستقبل وطن

عبير أحمد فؤاد-مستقبل وطن

إيناس بخيت -مستقبل وطن

رانيا محمد صلاح الشيمي -حماة الوطن

انجي مراد منير -الجبهة الوطنية

راوية مختار محمود-الإصلاح والتنمية

مروة حسن -العدل

نشوي حامد عبد الحليم -الوفد

واستقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أوراق المرشحين عن "القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب، وذلك في "قطاع غرب الدلتا"، والتي تضم محافظات: الإسكندرية، البحيرة مطروح.

وكان عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم في إنتخابات مجلس النواب بمحافظة الاسكندرية، منذ اليوم الأول حتي امس وصل إلى 81 مرشحا، حيث استقبلت محكمة شرق الاسكندرية أوراق الراغبين في التقدم لإنتخابات مجلس النواب من أحزاب ومستقلين.

