فضيحة تهز جيش الاحتلال، ضبط 4 جنود إسرائيليين في حفلة مخدرات بتايلاند

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن السلطات التايلاندية اعتقلت 4 إسرائيليين، قيل إنهم جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم يحتفلون بالسلام في الشرق الأوسط، عبر "حفلة مخدرات" في فيلا فاخرة بجزيرة كوه فانغان، وفق صحيفة "بانغوك بوست".

فضيحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تايلاند





وأكدت التقارير أن الشرطة التايلاندية استجابت لشكوى بشأن الضوضاء، بتفتيش الفيلا الواقعة في منطقة بان سري ثانو في حوالي الساعة 2:40 فجرا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شرطة السياحة أن أربعة رجال إسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 26 و27 عاما، كانوا جالسين في الفيلا، وبدا أنهم يخفون شيئا ما. ووُجد أنهم كانوا يجلسون على أكياس صغيرة تحتوي على 0.59 جرام من الكوكايين و1.37 جرام من مسحوق الإكستاسي.

وأخبر الرجال الشرطة أنهم جنود في إجازة، وكانوا يقيمون حفلا مع ما بين 10 إلى 15 من مواطنيهم احتفالا بانتهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث غادر الآخرون الحفلة بعد شكاوى حول الضوضاء.

واقتيد الإسرائيليون الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم إلى مستشفى كوه فانغان، حيث جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية بالنسبة لتعاطي الكوكايين والميثامفيتامين.

