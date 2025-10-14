إجراءات وشروط القبول في مركز تأهيل حالات الشلل الدماغي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءات وشروط التقديم فى مركز تأهيل حالات الشلل الدماغى حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعى لهؤلاء الأطفال ومساندة أسرهم فى رحلة التأهيل.

ومن خلال السطور التالية يقدم نستعرض، إجراءات وشروط التقديم فى مركز تأهيل حالات الشلل الدماغى

خدمات يقدمها المركز

- جلسات التخاطب.. لتحسين النطق ومخارج الحروف وتنمية مهارات التواصل والفهم.

- جلسات تنمية المهارات.. لمساعدة الطفل على الاعتماد على نفسه في أنشطة الحياة اليومية.

- العلاج الطبيعي والوظيفي.. لتنمية القدرات الحركية وتحسين المرونة وتقوية العضلات.

- جلسات صعوبات التعلم والمهارات الأكاديمية.. لتطوير مهارات القراءة والكتابة والحساب والانتباه.

- الإرشاد الأسري.. لدعم الأسرة في التعامل مع الطفل وتوفير بيئة نفسية وصحية متوازنة.

- الأنشطة الأسبوعية الجماعية.. مثل أنشطة الانتباه والتركيز، والهاند كرافت، والكمبيوتر، والحفلات الترفيهية.

شروط التقديم فى مركز تأهيل حالات الشلل الدماغى



- أن يتراوح عمر الطفل بين 3 إلى 12 عامًا، مع إمكانية قبول حالات دون الثلاث سنوات في برنامج التدخل المبكر.

- أن يكون الطفل مصابًا بإعاقة ذهنية أو شلل دماغي مثبتة بالفحوصات الطبية.

- ألا يعاني الطفل من أمراض معدية أو نوبات صرع نشطة.

- يتم قبول الحالات بناءً على تقييم المركز وفق نوع الإعاقة والإمكانيات المتاحة.

إجراءات التقديم فى مركز تأهيل حالات الشلل الدماغى

1- يتقدم ولي الأمر بطلب رسمي إلى المركز.

2- تُجرى التقييمات الأولية الطبية والنفسية والاجتماعية لتحديد نوع الخدمة المناسبة.

3- يتم توجيه الطفل إلى القسم المختص (تخاطب – علاج طبيعي – تنمية مهارات – صعوبات تعلم – مهارات أكاديمية) بناءً على التشخيص.

4- يقوم الأخصائيون بإعداد خطة تأهيل فردية لكل حالة لتحقيق أقصى درجات التكيف والاعتماد على الذات.

5- بالنسبة لحالات التدخل المبكر (تحت سن 3 سنوات)، تُعرض الحالة على لجنة قبول تضم مدير المجمع ومديري المراكز وعضوًا فنيًا من إدارة الرعاية لتحديد أفضل مسار علاجي وتأهيلي للطفل.

أوراق التقديم فى مركز تأهيل حالات الشلل الدماغى

- صورة شخصية حديثة للطفل.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم.

- اختبار ذكاء حديث معتمد.

- لحالات العلاج الطبيعي.. رسم مخ حديث، وأشعة رنين مغناطيسي (إن تطلبت الحالة)، وكشف طبي من طبيب عظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.