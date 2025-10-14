الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برئاسة وزير الأوقاف، التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لشئون المقارئ

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
ads

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير قراءات القرآن الكريم.

تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف 

ونص القرار على تولي أ.د/ أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، رئاسة المجلس، فيما تم تعيين القارئ/ الطيب أحمد أحمد أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية، نائبًا لرئيس المجلس ونائبًا لشيخ عموم المقارئ.

ويضم التشكيل الجديد في عضويته شخصيات بارزة في مجال القراءات والشئون الدينية، وهم:

الشيخ/ عبد الفتاح على درويش الطاروطي (عضوًا).

الشيخ/ محمود محمد حسن الخشت (عضوًا).

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف (عضوًا بصفته).

أ.د/ جمال جبريل فاروق محمود عبد الرحيم (عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا عضوًا).

أ.د/ عبد الكريم إبراهيم عوض صالح (رئيس لجنة مراجعة المصحف عضوًا).

مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف (عضوًا بصفته).

وأشار القرار إلى أن هذا التشكيل يأتي بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لعمل الوزارة والقوانين المتعلقة بنقابة حفظة وقراء القرآن الكريم.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه، وتم تعميم صور من القرار على فضيلة شيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية، ووكيل أول الوزارة، والإدارات المعنية بشئون القرآن الكريم والمقارئ، لضمان تنفيذه الفوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة السيد الأزهري أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري شيخ عموم المقارئ المصرية عموم المقارئ المصرية لجنة مراجعة المصحف وزارة الأوقاف وزير الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بالإسماعيلية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة (صور)

وزير الأوقاف في ذكرى أكتوبر، بالإيمان والعلم والعمل قهرنا المستحيل وقصمنا أوهام التوسع

لفرض الانضباط الإداري والدعوي بالمساجد، توجيهات عاجلة من وزير الأوقاف لمديري المديريات

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية