برئاسة وزير الأوقاف، التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لشئون المقارئ

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير قراءات القرآن الكريم.

تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف

ونص القرار على تولي أ.د/ أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، رئاسة المجلس، فيما تم تعيين القارئ/ الطيب أحمد أحمد أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية، نائبًا لرئيس المجلس ونائبًا لشيخ عموم المقارئ.

ويضم التشكيل الجديد في عضويته شخصيات بارزة في مجال القراءات والشئون الدينية، وهم:

الشيخ/ عبد الفتاح على درويش الطاروطي (عضوًا).

الشيخ/ محمود محمد حسن الخشت (عضوًا).

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف (عضوًا بصفته).

أ.د/ جمال جبريل فاروق محمود عبد الرحيم (عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا عضوًا).

أ.د/ عبد الكريم إبراهيم عوض صالح (رئيس لجنة مراجعة المصحف عضوًا).

مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف (عضوًا بصفته).

وأشار القرار إلى أن هذا التشكيل يأتي بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لعمل الوزارة والقوانين المتعلقة بنقابة حفظة وقراء القرآن الكريم.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه، وتم تعميم صور من القرار على فضيلة شيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية، ووكيل أول الوزارة، والإدارات المعنية بشئون القرآن الكريم والمقارئ، لضمان تنفيذه الفوري.

