وزير الأوقاف في ذكرى أكتوبر، بالإيمان والعلم والعمل قهرنا المستحيل وقصمنا أوهام التوسع

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بأسمى معاني التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جيش مصر العظيم وشعبها الأبي، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تظل رمزًا للفداء والصمود، وتجسيدًا لعبقرية القيادة المصرية، وبسالة القوات المسلحة، ووحدة الشعب خلف جيشه البطل.

وأوضح وزير الأوقاف أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر هذا العام يأتي في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات كبرى على المستويات كافة؛ لتؤكد مصر من جديد قدرتها على الثبات والمضي بخطى واثقة نحو البناء والتنمية، مستلهمة من روح أكتوبر معاني العزيمة والإيمان والانتصار.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف تُجسِّد هذه الروح في برامجها الدعوية والتثقيفية، من خلال ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، ونشر ثقافة السلام والعمل والأمل؛ تعزيزًا لرسالة مصر الحضارية في ترسيخ الاستقرار والبناء الإنساني، ومواجهة دعوات التطرف واليأس، مؤكدًا أن اجتماع الإيمان والعلم والعمل هو ما مكننا من قهر المستحيل، وإحباط الأطماع الآثمة، وصد أوهام التوسع، وتطهير أرض الوطن من دنس الاحتلال.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يجعل من ذكرى أكتوبر دافعًا لمزيد من العمل والإنجاز في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

