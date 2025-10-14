الأربعاء 15 أكتوبر 2025
خارج الحدود

رغم اتفاق وقف إطلاق النار، 7 شهداء في غزة منذ صباح اليوم برصاص الاحتلال

ضحايا غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بينهم 5 شرقي مدينة غزة.

استشهاد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة

وفي  السياق ذاته اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي  منزل الأسير المحرر سامر أبو دياك في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين لإزالة صور شقيقه الشهيد سامي أبو دياك الذي استشهد في عام 2019 داخل السجون، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق  النار لإزالة تهديد بعد رصد مجهولين حاولوا تخطي الخط الأصفر في قطاع غزة.

 وقبل وقت سابق استشهد فلسطيني بينما أصيب آخر بقصف مسيرة إسرائيلية في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد يوم من قمة شرم الشيخ.

جيش الاحتلال غزة جنين

