نجل زيدان يقود تشكيل الجزائر في ختام تصفيات كأس العالم 2026

تواجد الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، في التشكيل الأساسي لمنتخب الجزائر الذي يلاقي ضيفه منتخب أوغندا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها لوكا زيدان رسميًا بقميص منتخب الجزائر، بعد التحاقه بـ" الخضر" خلال معسكر شهر أكتوبر الحالي، وعقب تغيير جنسيته الرياضية.

تشكيل الجزائر ضد أوغندا



وإلى جانب زيدان، أجرى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ثلاثة تغييرات أخرى على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة التي تغلب فيها " محاربو الصحراء" على الصومال 3-0 الخميس الماضي في الجولة التاسعة من التصفيات، حيث دفع بكل من أدم زرقان وإبراهيم مازة، في خط الوسط على حساب نبيل بن طالب وفارس شعيبي، والمهاجم أمين غويري، الذي حل مكان بغداد بونجاح، المصاب.

ويذكر أن منتخب الجزائر حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة متقدمًا بـ4 نقاط عن أوغندا الوصيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.