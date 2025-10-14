الأربعاء 15 أكتوبر 2025
عصام كامل

نجل زيدان يقود تشكيل الجزائر في ختام تصفيات كأس العالم 2026

لوكا زيدان
تواجد الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، في التشكيل الأساسي لمنتخب الجزائر الذي يلاقي ضيفه منتخب أوغندا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها لوكا زيدان رسميًا بقميص منتخب الجزائر، بعد التحاقه بـ" الخضر" خلال معسكر شهر أكتوبر الحالي، وعقب تغيير جنسيته الرياضية.

 

تشكيل الجزائر ضد أوغندا

صورة


وإلى جانب زيدان، أجرى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ثلاثة تغييرات أخرى على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة التي تغلب فيها " محاربو الصحراء" على الصومال 3-0 الخميس الماضي في الجولة التاسعة من التصفيات، حيث دفع بكل من أدم زرقان وإبراهيم مازة، في خط الوسط على حساب نبيل بن طالب وفارس شعيبي، والمهاجم أمين غويري، الذي حل مكان بغداد بونجاح، المصاب.

 

ويذكر أن منتخب الجزائر حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة متقدمًا بـ4 نقاط عن أوغندا الوصيفة.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التصفيات الإفريقية المؤهلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 هائيات كأس العالم 2026 تصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

