أنوسة كوتة تكشف تفاصيل جديدة عن حادث سيرك طنطا (فيديو)

أنوسة كوتة، فيتو
أنوسة كوتة، فيتو

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، أن الحادث الأخير الذي وقع أثناء أحد العروض كان نتيجة خطأ بشري، موضحة أن النمر لم يخرج عن طبيعته المفترسة ولم يتجاوز حدود العرض المخصص له.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النمر لم يخطئ لأنه كان داخل قفصه، بينما وقع الحادث نتيجة إدخال أحد العاملين يده إلى داخل القفص دون الحصول على أمر مباشر من المدرب، مشيرة إلى أن ما حدث يُعد "قضاءً وقدرًا"، وداعية الله أن يعوض المصاب.

وأضافت أن النمر بطبيعته حيوان مفترس، وهذه الفطرة لا يمكن تغييرها مهما كانت درجة التدريب، مؤكدة أن التعامل مع الحيوانات المفترسة يتم وفق ضوابط دقيقة ومعرفة مسبقة بخطورتها وسلوكها الغريزي.

وأشارت إلى أن الحادث يستدعي إعادة النظر في إجراءات التأمين داخل العروض، خصوصًا فيما يتعلق بمسافة الأمان بين المدربين والعاملين والحيوانات، مؤكدة أن أي اقتراب من القفص يجب أن يكون بأمر مباشر من المدرب المسؤول.

وأوضحت أن الشخص الذي تعرض للإصابة كان من أفراد الفريق وليس من الجمهور، وكان قد عمل معها ومع أحد أقاربها في السابق، مشيرة إلى أن ما حدث كان بدافع الحماس والرغبة في المساعدة، لكنها شددت على أن أي تصرف داخل أو خارج القفص لا بد أن يتم وفق تعليمات صارمة لتفادي الأخطاء.

الجريدة الرسمية