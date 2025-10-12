واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن الولايات المتحدة هددت بريطانيا بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية على خلفية قضية البريطانيين الاثنين المتهمين بالتجسس لصالح الصين.



ونقلت الصحيفة عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله، إن البيت الأبيض حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن عدم ملاحقة الجاسوسين المفترضين "قد يقوض العلاقات الخاصة" بين واشنطن ولندن وقد يؤدي إلى وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.

يذكر أن القضاء البريطاني أسقط في سبتمبر الماضي تهم التجسس عن البريطانيين كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، التي وجهت إليهما في عام 2023، وذلك بسبب عدم وجود الأدلة الكافية لإدانتهما.

ونفى مكتب ستارمر وجود أي صلة لرئيس الوزراء أو مسئولين حكوميين آخرين بإسقاط التهم عن المتهمين.

ويأتي ذلك على خلفية زيارات عدد من المسؤولين البريطانيين للصين في الفترة الأخيرة والتحضير لزيارة رئيس الوزراء كير ستارمر للبلاد في مطلع 2026.

