أسامة نبيه: لست مدربا فاشلا ولم أبلغ برحيلي عن منتخب الشباب

أطلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عدة تصريحات مهمة بعد الخروج من كأس العالم للشباب تشيلي 2025 خلال لقاء تليفزيوني.

الاتهام بالفشل

وأكد أسامة نبيه أن منتخب الشباب كان مقنعا في مونديال الشباب وأنه ليس مدربا فاشلا، قائلا: لي تاريخ ووصلت مع المنتخب الأول لكأس العالم روسيا 2018، والخروج من كأس العالم للشباب سوء توفيق وليس إخفاقا وحققت الفوز على تشيلي صاحب الأرض والجمهور وأنه لولا الإنذارات كان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي في المركز الثاني.

منتخب الشباب ودع المونديال باللائحة

وواصل مدرب منتخب الشباب: كان هدف اتحاد الكرة وقت توليت المسئولية هو محاولة التأهل للمونديال وأن المنتخب ودع كأس العالم باللائحة وليس كرة القدم وكلام الكرة والواقع بيقول إن منتخبنا ما يقدرش يكسب اليابان لأسباب عديدة.

قائمة منتخب الشباب

وشدد أسامة نبيه على أن اختياراته في قائمة منتخب الشباب للمونديال كانت عادلة في رأيه ولا يوجد أي لاعب في المنتخب شارك مع فريقه في الدوري بشكل أساسي بالدوري الممتاز إلا نايل لاعب حرس الحدود شارك في 6 مباريات.

سبب عدم ضم يوسف سيد عبدالحفيظ

وقال أسامة نبيه إنه لم يضم يوسف سيد عبد الحفيظ بسبب عدم مشاركته أساسيا مع فريقه واتطمنت عليه بعد إصابته وعلاجه في بطولة أمم أفريقيا للشباب.

خناقة محمد عبدالله وعمر خضر علي الكرة الثابتة

وأشار أسامة نبيه إلى أن ما حدث بين محمد عبد الله وعمر خضر "يحدث في أكبر الأندية" وتعرضوا للعقاب بالخصومات، وكان قراره في الكرة الثابتة أمام تشيلي أن يسددها عمر خضر.

تيبو جابريال وسليم

واستطرد: "تيبو جابريال وسليم طلب هما إضافة كبيرة للكرة المصرية.. وكاميرون إسماعيل لاعب أرسنال طلب أن يشارك مع المنتخب كجناح بينما مركزه هو الظهير الأيسر".

مشكلة المهاجمين في مصر

وشدد أن مشكلة المهاجمين هي مشكلة موجودة في الكرة المصرية وليس عند منتخب الشباب فقط.

موقفه مع منتخب الشباب

وأضاف أسامة نبيه أنه لم يتم إبلاغه بانتهاء مشواري مع منتخب مصر حتى الآن.

وأتم أسامة نبيه بأن الجيل الحالي لمنتخب الشباب يضم لاعبين مميزين وقادرين على تمثيل الدرجة الأولى وعلى رأسهم أحمد عابدين مدافع الأهلي مشددا على أن اللاعب يستطيع اللعب أساسيا، واللاعب مهاب سامي ومعتز محمد وبستانجي ومحمد عبد الله وحامد عبدالله وقائمة اللاعبين متوقع تألقها في المستقبل.

