أسامة نبيه: لم أخرج من كأس العالم للشباب صفر اليدين واللائحة هي السبب

علق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا على الخروج من بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي 2025.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر خرج بسبب اللائحة في كأس العالم للشباب وليس صفر اليدين، لذلك أؤكد أنني لم أخفق، وإنما خرجنا بسوء توفيق".

وواصل: "كان هناك عدم توفيق لمنتخبنا، الإخفاق هو أن تخسر كل المباريات وتخرج صفر اليدين، لكن في مباراة نيوزيلندا كان الاستحواذ 70% لنا ولم نفز بسبب سوء التوفيق، وفي مباراة تشيلي فزنا على أصحاب الأرض في آخر دقيقة أمام 60 ألف مشجع، وهم لا يمتلكون تلك الخبرات، وعندما أخرج من البطولة بسبب اللوائح وليس بكرة القدم، فهذا ليس إخفاقًا، فارق إنذارين فقط كان سيجعلنا نتأهل كثاني المجموعة، لذلك أنا لم أخفق، ولكن لم يكن هناك توفيق".



وواصل: "اليابان التي فازت بثلاث مباريات خرجت أمام فرنسا في الدقيقة 120 بركلة جزاء، ونحن كنا مقنعين، ولو شاهدتم المباراة بعاطفة ستقولون إن المنتخب أخفق وهذا ليس صحيحا فأنا مدرب لي تاريخ".

وأضاف: "لو تحدثنا كرويًا، فنحن لا نستطيع الفوز على اليابان، لأننا لا نمتلك نفس الإعداد ولا الإمكانيات، وأمام نيوزيلندا سددنا 24 كرة على المرمى و13 ركنية، وهذا يعني أننا كنا مسيطرين على المباراة، لكنه عدم توفيق واللاعبون اكتسبوا خبراتهم خلال البطولة، لأنهم لم يشاركوا من قبل في بطولات بهذه القوة، ولم يكن لأيٍّ منهم تاريخ دولي سابق".

