ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية يزوران غزة للتأكد من التزام إسرائيل بخطة ترامب

صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأنه زار قطاع غزة برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.



وقال ويتكوف على موقع "إكس": "سافرتُ أنا والأدميرال كوبر وجاريد كوشنر إلى غزة اليوم للتحقق من التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق. تلقينا إحاطات مفصلة حول الأمن والمساعدات الإنسانية وجهود فض النزاع. مع استمرار الالتزام، يبقى السلام في متناول اليد".



وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.



خلال المرحلة الأولى، ستفرج حماس عن رهائن إسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل القطاع، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العديد من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب.

