تفاصيل مصرع وإصابة 5 دبلوماسيين قطريين في حادث سير مروع بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ، قبل قليل، حادثًا مروريًا أسفر عن وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري بمفاوضات شرم الشيخ حول غزة وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت "العربية" بأن الوفد القطري تعرض لحادث سير قرب مركز المؤتمرات بشرم الشيخ.

وذكرت العربية نقلا عن مصادر أمنية أن الحادث وقع أثناء انتقال أعضاء الوفد القطري من مقر إقامتهم إلى أحد مقار الاجتماعات الرسمية، حيث اصطدمت المركبة التي تقلهم بسيارة أخرى على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، وفق وسائل إعلام محلية.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كما أوضحت المصادر أن الوفد القطري كان يشارك ضمن التحركات الدبلوماسية الجارية لبحث آخر مستجدات المفاوضات التي ترعاها القاهرة، بمشاركة وفود من عدة دول إقليمية ودولية.

