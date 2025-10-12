العراق يهزم إندونيسيا ويضرب موعدا مع السعودية لحسم التأهل لكأس العالم (فيديو)

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب العراق على إندونيسيا 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز زيدان إقبال هدف العراق في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وقام حكم المباراة بطرد لاعب العراق زيد تحسين بالدقيقة 90 +9.

تشكيل منتخب العراق ضد إندونيسيا



حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: مناف يونس- زيد تحسين- ميرخاس دوسكي- حسين علي.

خط الوسط: إبراهيم بايش- كيفين يعقوب- بشار رسن- أمير العماري.

خط الهجوم: شيركو كريم- مهند علي.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية بعدما فاز على إندونيسيا 3-2، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمباريات المرحلة الرابعة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك 2026.

ويملك المنتخب العراقي 3 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية متأخرا بفارق الهجوم عن السعودية (3 أهداف مقابل هدف) وذلك قبل الموقعة المصيرية والحاسمة بين المنتخبين مساء الثلاثاء المقبلة في ختام منافسات الدور الرابع.

ويحتاج المنتخب العراقي إلى الفوز على السعودية للتأهل للمونديال المقبل، بينما يكفي المنتخب السعودي التعادل للتأهل.

ويتأهل المتصدر للمجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب وصيف المجموعة مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى للتأهل إلى الملحق العالمي.



ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم بعد مباراة العراق وإندونسيا

1- السعودية 3 نقاط.

2- العراق 3 نقاط

3- إندونيسيا 0 نقاط.

وكانت المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، وتضم كل مجموعة 3 منتخبات وسوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وكان 6 منتخبات حسموا بطاقة التأهل لكأس العالم من المرحلة الثالثة وهم منتخبات إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة للمونديال بينما يخوض صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.