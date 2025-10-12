الأحد 12 أكتوبر 2025
بعد استقرار أمس، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم اليوم الأحد ارتفاعًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 1.5 جنيه في الكيلو، وذلك وفق آخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الطماطم اليوم الأحد في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات، وفق البوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

سعر الطماطم اليوم يرتفع 1.5 جنيه

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار  الطماطم ارتفاعًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 1.5 جنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

9.5 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الارتفاع؛ فإن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 9.5% مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة بالمحافظات، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 16.7 جنيه.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25 جنيهًا.
أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18 جنيها.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

