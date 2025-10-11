وزير البترول الأسبق: ثروات مصر البترولية الضخمة تمهد لطفرات اقتصادية كبرى

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك ثروات بترولية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية جديدة، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع البترول والطاقة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد الحيوية.

وأشار إلى أن هناك جهة بوزارة المالية تعمل على تحقيق العدالة في توزيع العوائد بما ينعكس على المواطن بصورة عادلة، موضحًا: "كنت في الوزارة عام 2011، وكنا نناقش المشكلات بشفافية تامة، وكنت من أوائل من دعا إلى إعادة النظر في دعم البترول في تلك المرحلة".

الدعم كان يلتهم الموارد في 2014

وأضاف الوزير الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن دعم المنتجات البترولية عام 2014 وصل إلى مرحلة خطيرة كان يلتهم فيها موارد الدولة بالكامل، وهو ما استدعى تغيير الفكر الاقتصادي حينها.

وأوضح أن الدولة توصلت إلى بروتوكول غير معلن بين الحكومة والمواطن بشأن إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا في بعض القطاعات، بما يحافظ على التوازن بين احتياجات المواطنين واستدامة الموارد العامة.

وفرة الإنتاج هي الضمانة لخفض الأسعار

وأكد غراب أن العنصر الأساسي لانخفاض الأسعار هو وفرة المنتج، وهو ما يتحقق عبر زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد.

وأضاف أن مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر جاذب جدًا، وأن العديد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة نظرًا لما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية.

مصر بيئة واعدة رغم بعض التحديات البيروقراطية

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة استثمارية متميزة دون الحاجة لمجهود تسويقي كبير، لكنه شدد على ضرورة مواجهة البيروقراطية والتصرفات الفردية التي قد تُضعف من جذب الاستثمارات.

وقال: "لدينا أحيانًا خوف غير مبرر من المستثمر الأجنبي، ونتعامل معه وكأنه جاء ليأخذ أموالنا، بينما الحقيقة أن مصر بيئة واعدة وجاذبة بفضل مواردها وتوجهها الاقتصادي الواضح".

