منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال (صور)

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو غدا الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي لمونديال 2026، وتصدر المجموعة.

21 لاعبا شاركوا في المران الأخير لمنتخب مصر

وخاض منتخب مصر حصة تدريبية خفيفة على ملعب استاد القاهرة الدولي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون، حيث بدأ المران بتدريبات الجري الإحماء، تلتها تدريبات خفيفة بالكرة

شارك في مران منتخب مصر 21 لاعبا وهم

: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكـا ومهند لاشيـن ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

الغائبون عن مران منتخب مصر

وخرج الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة،كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

حضر مران منتخب مصر المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية وكان في استقباله أحمد حلمي الشريف ومحمد ابو حسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقناة الناقلة

مباراة منتخب مصر الوطني أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها غدا الأحد 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

