وزير الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلال الموسم الزراعي الحالي زراعة 3.5 مليون فدان من القمح، بزيادة قدرها 400 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المساحة المزروعة 3.1 مليون فدان، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.

رفع سعر التوريد لدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المزارعين، من أبرزها رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب بدلًا من 2200 جنيه، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار العالمية بين 1800 و1850 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس حرص الحكومة على تشجيع الفلاحين وتحفيزهم على التوسع في زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

البحوث الزراعية تطور سلالات جديدة لزيادة الإنتاج

وأضاف وزير الزراعة أن مركز البحوث الزراعية يواصل جهوده لتطوير وتحسين سلالات القمح المصرية بما يرفع الإنتاجية ويزيد جودة المحصول، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة الزراعية.

مشروع "مستقبل مصر" يدعم الأمن الغذائي

ولفت إلى أن مشروع "مستقبل مصر" والتوسعات الزراعية الكبرى التي جرى تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

