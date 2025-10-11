الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

رغيف العيش المدعم،
رغيف العيش المدعم، فيتو
ads

 أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلال الموسم الزراعي الحالي زراعة 3.5 مليون فدان من القمح، بزيادة قدرها 400 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المساحة المزروعة 3.1 مليون فدان، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.

 

رفع سعر التوريد لدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي

 وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المزارعين، من أبرزها رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب بدلًا من 2200 جنيه، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار العالمية بين 1800 و1850 جنيهًا.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس حرص الحكومة على تشجيع الفلاحين وتحفيزهم على التوسع في زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

البحوث الزراعية تطور سلالات جديدة لزيادة الإنتاج

وأضاف وزير الزراعة أن مركز البحوث الزراعية يواصل جهوده لتطوير وتحسين سلالات القمح المصرية بما يرفع الإنتاجية ويزيد جودة المحصول، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة الزراعية.

 

مشروع "مستقبل مصر" يدعم الأمن الغذائي

 ولفت إلى أن مشروع "مستقبل مصر" والتوسعات الزراعية الكبرى التي جرى تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الزراعة رغيف العيش المدعم العيش المدعم علاء فاروق الحكومة سعر توريد القمح

مواد متعلقة

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

وزير الزراعة: إيقاف الدعم للمتعدين على الأراضي وملاحقة المتلاعبين بالأسمدة

محافظ الوادي الجديد: منظومة الخبز المدعم خط أحمر

التموين: صرف الخبز المدعم ورقيًا في هذه الحالة

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، بلغاريا تتعادل 1-1 أمام تركيا في الشوط الأول

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

إسبانيا يهزم جورجيا 2-0 ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب الإثنين

القبض على صانع محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

المزيد
الجريدة الرسمية