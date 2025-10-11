نقابة الأطباء تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي الإثنين المقبل

تعلن نقابة الأطباء عن عقد مؤتمر صحفي في الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 13 أكتوبر 2025 بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وذلك لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت يوم الجمعة الماضي.

وتنافس المرشحون على 12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة، منهم ثلاثة مقاعد للأطباء فوق السن الذين تجاوزت مدة قيدهم في النقابة 15 عامًا، وثلاثة مقاعد للأطباء تحت السن الذين لم تبلغ مدة قيدهم 15 عامًا، بالإضافة إلى ستة مقاعد أخرى تمثل القطاعات الجغرافية المختلفة، وانتخاب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وأكدت اللجنة العامة المشرفة أن العملية الانتخابية جرت وفق قواعد واضحة وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.