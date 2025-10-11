السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة الأطباء تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي الإثنين المقبل

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

تعلن نقابة الأطباء عن عقد مؤتمر صحفي في الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 13 أكتوبر 2025 بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وذلك لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت يوم الجمعة الماضي.

وتنافس المرشحون على 12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة، منهم ثلاثة مقاعد للأطباء فوق السن الذين تجاوزت مدة قيدهم في النقابة 15 عامًا، وثلاثة مقاعد للأطباء تحت السن الذين لم تبلغ مدة قيدهم 15 عامًا، بالإضافة إلى  ستة مقاعد أخرى تمثل القطاعات الجغرافية المختلفة، وانتخاب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية

فوز أحمد الشربيني في انتخابات نقابة الأطباء عن محافظة دمياط

وأكدت اللجنة العامة المشرفة أن العملية الانتخابية جرت وفق قواعد واضحة وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساءً

التجديد النصفي للنقابة أكتوبر 2025 انتخابات التجديد النصفي للنقابة نقابة الأطباء دار الحكمة

الجريدة الرسمية