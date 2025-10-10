بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، نتيجه الانتخابات للنقابة الفرعية، وجاءت كالتالي:

عدد الأصوات المقيدة ولها حق الانتخاب٣٠ ألفا، و٣٩٧ صوتا، وعدد من أدلوا بأصواتهم ٨٤٠ صوتا، وجاءت الأصوات الصحيحة فوق ١٥ سنة٨٣٠ صوتا، وتحت ١٥ سنة ٨٢٨ صوتا.

وفاز فوق السن كل من: أماني البنا، أحمد عبد الجواد أمين عام النقابة المنتهي ولايته، مها غانم عضو مجلس النقابة.

وفاز تحت السن كل من: صهيب محمد ٦٢٥ صوتا، ماهينور سامح ٥٧٨ صوتا، نيهال محسن ٥٤٥ صوتا، بينما حصل كل من عمرو صابر ٣٨٣ صوتا ، ومصطفى غانم ٣٥٣ صوتا.

انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية بالإسكندرية

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس، بينهم 5 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و7 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا).

ويُطلب من الناخب اختيار 3 مرشحين فقط في كل ورقة انتخابية، ضمن صندوق مخصص للنقابة الفرعية، إلى جانب صندوق آخر مخصص للنقابة العامة، وفقًا للآلية المعتمدة من اللجنة المشرفة.

انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية

في السياق العام تجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على مستوى الجمهورية في أجواء من الترقب والمنافسة، حيث يتوجه أكثر من 270 ألف طبيب إلى صناديق الاقتراع في 27 محافظة لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتُجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، موزعين: 3 مقاعد للأطباء فوق السن، 3 مقاعد للأطباء تحت السن، 6 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية المختلفة.

وقد حُسم مقعدان بالتزكية قبل بدء التصويت، وهما: مقعد منطقة غرب الدلتا للدكتور محمد فريد، مقعد منطقة جنوب الصعيد، للدكتور مصطفى هاشم، لتبقى المنافسة الفعلية بين 40 مرشحًا على 10 مقاعد متبقية بالنقابة العامة.

أما على مستوى النقابات الفرعية، فقد تم حسم 28 مقعدًا بالتزكية في 6 محافظات هي: مطروح، السويس، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، والفيوم، فيما تشهد باقي المحافظات منافسات قوية تعكس اهتمام الأطباء بتفعيل دورهم النقابي والمشاركة في صنع القرار المهني.

إجراءات التصويت والفرز

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يعقبها غلق الصناديق وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة أن العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاقتراع.

