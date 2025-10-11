تضم 55 لاعبا، موعد إرسال القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشارك في كاس العرب

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، لإرسال القائمة المبدئية للفريق بأسماء اللاعبين، الذين ينوي الاعتماد عليهم في منافسات البطولة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما باتت كأس العرب تقام تحت إشرافه.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن القائمة المبدئية التي سترسل إلى الفيفا ستضم 55 لاعبا، وآخر موعد لإرسالها يوم 15 أكتوبر الجاري.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

23 لاعبا في القائمة النهائية لبطولة كأس العرب

أضاف المصدر، أن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، ستضم 23 لاعبا، بينهم ثلاث حراس مرمى.

ومن المقرر، أن يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، اجتماعا بعد العودة من المغرب من أجل حسم القائمة البدئية للفريق في كأس العرب، استعدادا لإرسالها للفيفا الأربعاء المقبل.

منتخب مصر الثاني يختتم استعداداته لودية البحرين

فيما، اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا، في الثامنة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن معسكره المقام بالمغرب.

وشهد المران أجواءً من الحماس بين اللاعبين، حيث اكتفى الجهاز الفني بتدريب خفيف، وسط تصميم وإصرار من جميع اللاعبين على الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، في إطار التحضيرات الجادة لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل.

