منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم اليوم تحضيراته لودية البحرين

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، اليوم السبت، تحضيراته لمباراته الودية أمام منتخب البحرين، المحدد لها مساء غد الأحد على ملعب البشير بمدينة المحمدية المغربية، في ختام معسكر الفريق المقام حاليًّا في المغرب، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مرانًا خفيفًا مساء اليوم، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، يبدأ بتدريبات الجري والإحماء، ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويأتي معسكر منتخب مصر في المغرب ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب

وفاز منتخب المغرب الثاني على نظيره منتخب مصر المشارك في كأس العرب بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، مساء الخميس الماضي، على إستاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

مجموعة مصر في كأس العرب

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.