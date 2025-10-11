السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 5 أطنان مخلفات دواجن داخل مجزر غير مرخص بالغربية

ضبط مجزر غير مرخص
ضبط مجزر غير مرخص لتجميع 5 طن مخلفات الدواجن وإعادة تدويرها

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مجزر بدائي غير مرخص، لتجميع مخلفات وقطع دواجن منتهية الصلاحية، تقدر كميتها بنحو 5 أطنان، وذلك بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى.

حريق هائل يلتهم منزلا بقرية دهتورة في الغربية (فيديو)

أتينا رحابك يا شيخ العرب، آلاف المواطنين يتوافدون على مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومكافحة كافة أساليب الغش التجاري وضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

 

وخلال حملة تموينية مكبرة تم ضبط مخزن كبير بموقع متطرف بالقرية يدار كمجزر بدائي، عُثر بداخله على عدد من العمال يقومون بتجميع مخلفات الدواجن من عظام وهياكل وأجنحة ورقاب، تمهيدًا لإعادة تدويرها وطحنها لاستخدامها في تصنيع منتجات لحوم مصنعة ومواد غذائية، في مخالفة صريحة للقانون وتعريض صحة المواطنين للخطر.

 

وبالفحص الظاهري تبين انبعاث روائح كريهة وظهور أعفان واضحة على الكميات المضبوطة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

 

وتم التحفظ على المضبوطات التي تقدر بخمسة أطنان لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

 

وأكد المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية أن المديرية تواصل تكثيف حملاتها اليومية على الأسواق والمحال ومصانع الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بصحتهم.

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم منزلا بقرية دهتورة في الغربية (فيديو)

أتينا رحابك يا شيخ العرب، آلاف المواطنين يتوافدون على مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

ترقية 34 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 20 مدرسًا بجامعة طنطا

أول ظهور لمرشح النواب المعتدى عليه بعد مشادات أمام محكمة طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن منظومة الدعم بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

لاعب إيجل نوار لـ «فيتو»: لا نخشى الأهلي ونستطيع الفوز عليه

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب أديس أبابا

إيفانكا وكراهية نتنياهو يتصدران المشهد، ماذا حدث في ساحة الأسري داخل تل أبيب؟ (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية