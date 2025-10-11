ضبط 5 أطنان مخلفات دواجن داخل مجزر غير مرخص بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مجزر بدائي غير مرخص، لتجميع مخلفات وقطع دواجن منتهية الصلاحية، تقدر كميتها بنحو 5 أطنان، وذلك بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومكافحة كافة أساليب الغش التجاري وضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وخلال حملة تموينية مكبرة تم ضبط مخزن كبير بموقع متطرف بالقرية يدار كمجزر بدائي، عُثر بداخله على عدد من العمال يقومون بتجميع مخلفات الدواجن من عظام وهياكل وأجنحة ورقاب، تمهيدًا لإعادة تدويرها وطحنها لاستخدامها في تصنيع منتجات لحوم مصنعة ومواد غذائية، في مخالفة صريحة للقانون وتعريض صحة المواطنين للخطر.

وبالفحص الظاهري تبين انبعاث روائح كريهة وظهور أعفان واضحة على الكميات المضبوطة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات التي تقدر بخمسة أطنان لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية أن المديرية تواصل تكثيف حملاتها اليومية على الأسواق والمحال ومصانع الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بصحتهم.

