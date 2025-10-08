أول ظهور لمرشح النواب المعتدى عليه بعد مشادات أمام محكمة طنطا (فيديو)

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم أول ظهور للمرشح أحمد عبد ربه أحد المتقدمين بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة طنطا بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الشباب أمام محكمة طنطا أثناء محاولته تقديم أوراق ترشحه.

وقال المرشح أحمد عبد ربه في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إن مجموعة مكونة من أربعة شباب اعتدوا عليه بالضرب أثناء تواجده أمام المحكمة في محاولة منهم للتقديم أولًا، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن يصل التنافس إلى هذا الحد من العنف في اليوم الأول لفتح باب الترشح بمحافظة الغربية وبالتحديد مدينة طنطا.

وأضاف أن الواقعة حدثت وسط حالة من التكدس والزحام الشديد أمام مقر اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات حيث شهد محيط محكمة طنطا مشاجرات وتدافعًا بين عدد من المرشحين المحتملين وأنصارهم في أول أيام التقدم بالأوراق ما تسبب في حالة من الارتباك والتوتر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد دفعت بتعزيزات من القوات النظامية والسرية لتأمين محيط المحكمة والسيطرة على الموقف عقب نشوب اشتباكات وتراشق بالألفاظ والأيدي بين بعض المرشحين وأنصارهم بسبب الخلاف على أسبقية تقديم الأوراق.

وأكد شهود عيان أن عددًا من المرشحين المحتملين حرصوا على المبيت أمام أبواب المحكمة منذ ساعات متأخرة من الليل في محاولة لحجز أماكن متقدمة تتيح لهم الدخول مبكرًا وهو ما تسبب في فوضى وتدافع كبير مع بدء فتح الأبواب صباح اليوم.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر أن يستمر لمدة ثمانية أيام متتالية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً على أن يُغلق باب التقديم في اليوم الأخير في الثانية ظهرًا.

وتواصل قوات الأمن جهودها لفرض الانضباط وتنظيم دخول المرشحين، فيما تتابع اللجنة العامة أعمالها داخل المحكمة وسط إجراءات مشددة لضمان سير عملية الترشح بسلاسة خلال الأيام المقبلة.

