حريق هائل يلتهم منزلا بقرية دهتورة في الغربية (فيديو)

شهدت قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية نشوب حريق أعلى منزل أحد المواطنين نتيجة اشتعال مخلفات قمامة كانت متراكمة فوق سطح المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بقرية دهتورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بزفتى إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل أو المنازل المجاورة بمساعدة أهالي القرية الذين سارعوا بالتدخل في اللحظات الأولى للحريق.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح واقتصرت الأضرار على بعض التلفيات البسيطة في سطح المنزل.



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

