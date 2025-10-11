السبت 11 أكتوبر 2025
حريق هائل يلتهم منزلا بقرية دهتورة في الغربية (فيديو)

نشوب حريق أعلى منزل بقرية دهتورة بزفتى، فيتو

شهدت قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية نشوب حريق أعلى منزل أحد المواطنين نتيجة اشتعال مخلفات قمامة كانت متراكمة فوق سطح المنزل.

السيطرة على حريق بمطعم شهير بالمحلة في الغربية (صور)

ترقية 34 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 20 مدرسًا بجامعة طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بقرية دهتورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بزفتى إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل أو المنازل المجاورة بمساعدة أهالي القرية الذين سارعوا بالتدخل في اللحظات الأولى للحريق.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح واقتصرت الأضرار على بعض التلفيات البسيطة في سطح المنزل.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

