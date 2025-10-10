أتينا رحابك يا شيخ العرب، آلاف المواطنين يتوافدون على مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

الجمعة 10 أكتوبر 2025
انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال بمولد القطب الصوفي السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وسط توافد الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات مصر بل ومن عدد من الدول العربية لإحياء المولد الكبير الذي يستمر حتى الخميس المقبل وتُختتم فعالياته بالليلة الختامية التي تشهد ذروة الاحتفال في رحاب المسجد الأحمدي.

منذ الساعات الأولى من الصباح توافدت الطرق الصوفية ومحبو آل البيت إلى ساحة المسجد الأحمدي حيث تعالت أصوات الذكر والمديح والزغاريد التي ملأت المكان وامتدت الخيام المزينة بالأنوار في الشوارع المحيطة بالمسجد في مشهد يجسد مظاهر المحبة والكرم والصفاء الروحي.

وفي الشوارع الجانبية تتواصل حلقات الذكر والإنشاد الديني ليلًا ونهارًا يتغنى خلالها المنشدون بمدائح سيدنا النبي وآل بيته الأطهار وسط حضور من مختلف الأعمار والفئات رجالًا ونساءً كبارًا وصغارًا جاء كل منهم بقلبٍ يحمل نية وشوقٍ للزيارة ورغبةٍ في البركة.

وتتحول مدينة طنطا في شهر أكتوبر من كل عام إلى لوحة مضيئة من الفرح والإيمان حيث تُقام الخيام في كل شارع وتتزين المنازل بالأنوار وتعم الأجواء الروحانية المدينة بأكملها حتى الليلة الختامية التي يصفها الزوار بأنها “ختامها مسك”.

ويُعد السيد أحمد البدوي الملقب بـ"شيخ العرب" و"الملثم" و"أبو الفتيان" من أشهر أقطاب التصوف في مصر والعالم الإسلامي وهو من أحفاد الإمام الحسين رضي الله عنه وُلد بمدينة فاس بالمغرب وعُرف بزهده ومكانته الكبيرة بين محبي آل البيت.

