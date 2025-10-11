محافظ الإسماعيلية يزور مديرة مكتب المتابعة بالديوان العام بعد إصابتها في حادث سير

زار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الدكتورة رشا فرحان "مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية"، التي أصيبت أثناء أداء عملها اليومي نتيجة حادث سير.

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمديرة عام مكتب المتابعة



وحرص المحافظ على الاطمئنان على صحتها وتقديم أوجه الرعاية الصحية لها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

أبرز المرافقين خلال الزيارة

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.



حادث بانقلاب سيارة

و تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بمصرع شخص وإصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة وقع على طريق المنايف.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

ومن الفحص المبدئي لمكان البلاغ تبين أن السيارة تابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، كانت تستقلها الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، فيما توفي سائق السيارة أحمد حسن باهي في الحال.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابة في حالة حرجة وتم وضعها في قسم العناية المركزة بالمستشفى لحين استقرار حالتها الصحية.

