السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يزور مديرة مكتب المتابعة بالديوان العام بعد إصابتها في حادث سير

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

زار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الدكتورة رشا فرحان "مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية"، التي أصيبت أثناء أداء عملها اليومي نتيجة حادث سير.

إصابة مديرة مكتب المتابعة بديوان محافظة الإسماعيلية في حادث مروري

محافظ الإسماعيلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمديرة عام مكتب المتابعة 
 

وحرص المحافظ على الاطمئنان على صحتها وتقديم  أوجه الرعاية الصحية لها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

أبرز المرافقين خلال الزيارة  

رافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.
 

 

حادث بانقلاب سيارة

و تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بمصرع شخص وإصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة وقع على طريق المنايف.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.   

ومن الفحص المبدئي لمكان البلاغ تبين أن السيارة تابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، كانت تستقلها الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، فيما توفي سائق السيارة أحمد حسن باهي في الحال.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى.   

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابة في حالة حرجة وتم وضعها في قسم العناية المركزة بالمستشفى لحين استقرار حالتها الصحية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية حادث سير مجمع الاسماعيلية الطبي إصابة الدكتورة رشا فرحان بحادث انقلاب سيارة

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء

25 مرشحًا للنواب تقدموا بأوراقهم إلى مجمع محاكم الإسماعيلية

اليوم انطلاق منافسات النسخة 12 لبطولة الأمم الأفريقية للهوكي بالإسماعيلية

إصابة مديرة مكتب المتابعة بديوان محافظة الإسماعيلية في حادث مروري

الأكثر قراءة

الري: رفع قدرات مفيض توشكي لمواجهة التشغيل غير المنضبط لسد النهضة

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

ترامب في شرم الشيخ!

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

الزمالك يكشف سر التعاقد مع مدرب يد أجنبي رغم الأزمة المالية

حالات إلغاء تخصيص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا

ماكرون يزور مصر الإثنين المقبل لدعم خطة السلام في غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

أحمد كريمة يروي قصة مؤثرة عن عدل الفاروق عمر بن الخطاب

المزيد
الجريدة الرسمية