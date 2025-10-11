حارسان من ألمانيا واليابان على رادار ميلان لخلافة ماينان

تحرك نادي ميلان الإيطالي مبكرًا لتأمين بديل لحارسه الدولي الفرنسي مايك ماينان، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده واحتمال رحيله مجانًا بنهاية موسم 2025-2026، حيث حدد النادي اسمين بارزين على رأس قائمة المرشحين لخلافته.

ثنائي مرشح لخلافة ماينان في ميلان الإيطالي

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تتابع إدارة ميلان خيارين أساسيين لتعويض ماينان في حال رحيله قبل صيف العام المقبل، وهما زيون سوزوكي، حارس مرمى بارما ومنتخب اليابان، ونوح أتوبولو، حارس مرمى فرايبورج الألماني.

أوضحت الصحيفة أن سوزوكي، الذي انضم إلى بارما قادمًا من سانت ترويدن الصيف الماضي مقابل نحو 8 ملايين يورو، ارتفعت قيمته السوقية إلى الضعف منذ انتقاله، بينما تُقدر قيمة أتوبولو، الذي نال مؤخرًا أول استدعاء له إلى صفوف المنتخب الألماني، بحوالي 18 مليون يورو، أي أعلى قليلًا من قيمة الحارس الياباني.

حارس كالياري يدخل اهتمامات ميلان

وتشير تقارير أخرى إلى أن إليا كابريلي، حارس مرمى كالياري، يعد خيارًا إضافيًا يثير اهتمام إدارة الروسونيري، لكن قيمته السوقية المتوقعة تفوق بكثير قيمة كل من سوزوكي وأتوبولو.

غموض مستقبل ماينان مع ميلان

تأتي هذه التحركات من ميلان في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل ماينان، الذي يدخل عامه الأخير في عقده مع النادي، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق حول التجديد.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، جرت مفاوضات بين الطرفين، غير أنها توقفت بسبب بعض النقاط الخلافية، أبرزها مطالبة ماينان بزيادة في راتبه السنوي، في وقت يتردد فيه النادي في تقديم عرض مالي كبير لحارس، سيبلغ 31 عامًا مع بداية الموسم المقبل.

ويخشى مسؤولو ميلان من المخاطرة بالتجديد لماينان، الذي لم يقدم أداءً ثابتًا في الأشهر الأخيرة، كما عانى من إصابات متكررة خلال فترات مختلفة، ما جعل الإدارة تدرس بجدية خيار رحيله بنهاية عقده الحالي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد قريبًا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل يوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ، تراقب موقف ماينان عن قرب، استعدادًا للتفاوض معه في حال أصبح حرًا، في صيف 2026.

