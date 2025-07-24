نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري

أعلنت وزارة الصحة تمكن الفريق الطبي بقسم طوارئ الجراحة في مستشفى الفيوم العام التابعة لوزارة الصحة من إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر إصابته بطلق ناري في البطن، صاحبه نزيف داخلي حاد.

وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية

وقالت وزارة الصحة إنه فور وصول الحالة، تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة لاكتشاف مواضع الإصابة، حيث تبين وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية، وتمت إعادة بنائها بالكامل.

كما أظهرت الفحوصات وجود تهتك في جزء من الأمعاء الدقيقة، ما استدعى استئصال الجزء التالف وإعادة توصيل الأمعاء.

نزيف من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه

وواجه الفريق نزيفًا من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه، إلا أنه نجح في السيطرة عليه بالكامل.

وقد تكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وسط إشادة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في هذا التدخل الدقيق والمنقذ للحياة.

وأعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمستشفى 15 مايو النموذجي في إنقاذ شاب في أوائل العشرينات من عمره، بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى إصابات بالغة وخطرة.

ارتشاح دموي ورئوي ونزيف داخلي بالمخ والبطن

وقالت وزارة الصحة: إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الشاب وهو يعاني من كسور مضاعفة في الحوض، والساق، والعضد الأيمن، وكسور بالضلوع، إلى جانب ارتشاح دموي ورئوي ونزيف داخلي بالمخ والبطن.

وأكدت وزارة الصحة أنه عقب إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات العاجلة، تبين وجود نزيف داخلي هائل وتهتك شديد بالكبد من الدرجة الرابعة والخامسة، ما استدعى نقله على الفور إلى غرفة العمليات، حيث تمت السيطرة المؤقتة على النزيف بوضع شاش معقم، ثم نُقل إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.

وبعد استقرار حالته، أجريت له عملية جراحية ثانية تم خلالها رفع الشاش، ومراجعة حالة الأمعاء، وإغلاق البطن جراحيًا دون مضاعفات.

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