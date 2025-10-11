السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توخيل يحدد شروط اللعب أساسيا مع منتخب إنجلترا في مونديال 2026

توماس توخيل، فيتو
توماس توخيل، فيتو

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن اللاعبين الذين يتمتعون بجودة وشخصية استثنائية سيكون لديهم دائما فرصة الانضمام إلى تشكيلة الفريق في كأس العالم 2026، إذ يتعامل مع الأمر حاليا خطوة بخطوة لبناء الفريق.

توخيل يعمل على تثبيت تشكيل منتخب إنجلترا 

واحتفظ توخيل بالتشكيلة التي فازت على أندورا وصربيا في تصفيات المجموعة 11 الشهر الماضي في مباراة ودية يوم الخميس الماضي ضد ويلز، ومباراة في تصفيات كأس العالم ضد لاتفيا، حيث استبعد أسماء بارزة مثل جود بيلينغهام وفيل فودن.

وتسببت الإصابات في غياب القائد هاري كين وريس جيمس ونوني مادويكي، الذين تألقوا جميعا في الفوز 5-صفر على صربيا.

ورغم الغيابات، كان قرار توخيل صائبا بتحقيق إنجلترا فوزها الثامن على التوالي على ويلز على استاد ويمبلي.

توخيل يحدد شروط اللعب أساسيا مع منتخب إنجلترا في مونديال 2026

وقال توخيل لوسائل إعلام بريطانية بعد المباراة: "في الوقت الحالي، الأمر يتعلق فقط باللاعبين الموجودين في المعسكر، المنافسة قائمة، وهم يستحقونها أيضا. وما زلت مقتنعا تماما بأن اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر الأخير في صربيا وضد أندورا يستحقون الوجود في هذا المعسكر. هنا يجب أن ينصب التركيز".

وأضاف: "الباب مفتوح دائما لأي شخص للانضمام. ضد ويلز أجرينا أربعة تغييرات عن مباراة صربيا. اضطررنا لإجراء أربعة تغييرات، لكن الأمور مرت بسلاسة ولعب كل اللاعبين الأساسيين بالحماس نفسه، سعيد لأننا أثبتنا جدارتنا. المعسكر القادم هو الترشيح التالي".

وأضاف المدرب الألماني: "يأتي الترشيح، ثم يبقى الباب مفتوحا دائما للشخصيات المتميزة صاحبة الجودة. نحن الآن في أكتوبر، لذا نسير خطوة بخطوة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توماس توخيل توخيل منتخب إنجلترا إنجلترا كأس العالم

مواد متعلقة

نجم ليفربول يرشح 4 منتخبات للفوز بكأس العالم 2026

3 منتخبات أفريقية تتصارع على مقعد وحيد في تصفيات المونديال

5 منتخبات تنتظر حسم التأهل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

موعد مباراة الإمارات وعمان في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

الري: رفع قدرات مفيض توشكي لمواجهة التشغيل غير المنضبط لسد النهضة

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

ترامب في شرم الشيخ!

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

الزمالك يكشف سر التعاقد مع مدرب يد أجنبي رغم الأزمة المالية

حالات إلغاء تخصيص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا

ماكرون يزور مصر الإثنين المقبل لدعم خطة السلام في غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

أحمد كريمة يروي قصة مؤثرة عن عدل الفاروق عمر بن الخطاب

المزيد
الجريدة الرسمية