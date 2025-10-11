أكد الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن اللاعبين الذين يتمتعون بجودة وشخصية استثنائية سيكون لديهم دائما فرصة الانضمام إلى تشكيلة الفريق في كأس العالم 2026، إذ يتعامل مع الأمر حاليا خطوة بخطوة لبناء الفريق.

توخيل يعمل على تثبيت تشكيل منتخب إنجلترا

واحتفظ توخيل بالتشكيلة التي فازت على أندورا وصربيا في تصفيات المجموعة 11 الشهر الماضي في مباراة ودية يوم الخميس الماضي ضد ويلز، ومباراة في تصفيات كأس العالم ضد لاتفيا، حيث استبعد أسماء بارزة مثل جود بيلينغهام وفيل فودن.

وتسببت الإصابات في غياب القائد هاري كين وريس جيمس ونوني مادويكي، الذين تألقوا جميعا في الفوز 5-صفر على صربيا.

ورغم الغيابات، كان قرار توخيل صائبا بتحقيق إنجلترا فوزها الثامن على التوالي على ويلز على استاد ويمبلي.

توخيل يحدد شروط اللعب أساسيا مع منتخب إنجلترا في مونديال 2026

وقال توخيل لوسائل إعلام بريطانية بعد المباراة: "في الوقت الحالي، الأمر يتعلق فقط باللاعبين الموجودين في المعسكر، المنافسة قائمة، وهم يستحقونها أيضا. وما زلت مقتنعا تماما بأن اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر الأخير في صربيا وضد أندورا يستحقون الوجود في هذا المعسكر. هنا يجب أن ينصب التركيز".

وأضاف: "الباب مفتوح دائما لأي شخص للانضمام. ضد ويلز أجرينا أربعة تغييرات عن مباراة صربيا. اضطررنا لإجراء أربعة تغييرات، لكن الأمور مرت بسلاسة ولعب كل اللاعبين الأساسيين بالحماس نفسه، سعيد لأننا أثبتنا جدارتنا. المعسكر القادم هو الترشيح التالي".

وأضاف المدرب الألماني: "يأتي الترشيح، ثم يبقى الباب مفتوحا دائما للشخصيات المتميزة صاحبة الجودة. نحن الآن في أكتوبر، لذا نسير خطوة بخطوة".





