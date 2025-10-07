تأجيل محاكمة 42 متهما فى قضية خلية التجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 42 متهما فى القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للشهود.

وجاء في أمر الإحالة، إن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

