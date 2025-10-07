الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 42 متهما فى قضية خلية التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 42 متهما فى القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للشهود.

وجاء في أمر الإحالة، إن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب جنايات التجمع جماعة إرهابية

