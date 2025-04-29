أهم القرارات الحكومية في العدد 95 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 95، الصادر في 29 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمرافق، وهيئة الدواء المصرية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار وزارة السياحة والآثار رقم 205 لسنة 2025، بشأن استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، في مباشرة مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار، وذلك لمدة ستة أشهر.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، واعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف، ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا.

-وقرار هيئة الدواء المصرية بإلزام مصانع وشركات وموزعو ومستوردو ومخازن المستحضرات الخاضعة لاختصاص هيئة الدواء المصرية والمنشآت والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها، التى تتعامل مع السوق المصرى باستخدام نظام تكويد موحد للسلع والخدمات بنظام الأرقام التعريفية المنفردة، وذلك بالنسبة لكافة المستحضرات الخاضعة لاختصاص هيئة الدواء المصرية، التى يتم تداولها داخل السوق المحلى.





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