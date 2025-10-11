السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لحفل توقيع اتفاق غزة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، ضم السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، المقرر إقامتها بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المدن، وخاصة مدينة شرم الشيخ، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية والأمنية ومؤسسات الدولة، لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي كبير، ويجسد الدور المحوري لمصر في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل ورفع كفاءة المرافق العامة والطرق والميادين، وتكثيف أعمال النظافة والإضاءة، وتوفير أقصى درجات الانضباط وحسن التنظيم لاستقبال الوفود الرسمية والإعلامية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأكد اللواء خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها الوطني كجسر للسلام ومركز للحوار بين الشعوب، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت – كما وصفها رئيس الجمهورية – «أرض السلام ومهد الحوار والتقارب»، وواحة للأمان في قلب العالم.

اكتشاف قلعة أثرية على طريق حورس الحربي في سيناء (صور)

لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى شمال سيناء والإسماعيلية

واختتم المحافظ بتأكيد أن كافة مؤسسات الدولة تعمل في تناغم تام استعدادًا لاستضافة هذا الحدث، مشيرًا إلى أنه قام بجولة ميدانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتفقد المواقع والمنشآت بمدينة شرم الشيخ والاطمئنان على اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر والعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق شرم الشيخ الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية