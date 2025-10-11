السبت 11 أكتوبر 2025
لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى شمال سيناء والإسماعيلية

قوافل وزارة الأوقاف
واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة  
 

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، وتنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة وعددًا من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي  (شمال سيناء، والإسماعيلية)، شارك فيها نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء وتنشر الوعي الديني المستنير.

علماء الأوقاف: تصحيح المفاهيم الخاطئة واجب شرعي ووطني

 تحدث العلماء المشاركون في هذه القوافل حول موضوع خطبة الجمعة، الذي جاء بعنوان "صحح مفاهيمك"، مؤكدين أن تصحيح المفاهيم الخاطئة واجب شرعي ووطني، وأن نشر الوعي الصحيح يُسهم في حماية المجتمع من الفكر المتطرف وترسيخ القيم الأصيلة للدين والوطن.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (27) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "جريمة التعدي (لفظيًّا أو بدنيًّا) وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع." 


 سبقت هذه القوافلَ مقارئُ قرآنية للواعظات، وتناولت اللقاءات الدعوية خلالها بيانَ خطورة التعدي بأشكاله المختلفة، وضرورة احترام الآخرين وصون كرامتهم، مع التأكيد على أن الإسلام دعا إلى الكلمة الطيبة، ونهى عن العدوان قولًا أو فعلًا؛ لما يترتب عليه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المعتدل، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

