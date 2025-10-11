السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس قبرص يشيد بدور السيسي في اتفاق وقف حرب غزة ويؤكد دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي

رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس
رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس
أعرب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس عن ترحيب بلاده الكامل باتفاق وقف إطلاق النار فة غزة مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس في تيسير التوصل إليه كما أكد استمرار دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس القبرصي عن ترحيب بلاده الكامل بهذا الاتفاق، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس في تيسير التوصل إليه.
 

