اغتيال قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني، حقيقة أم شائعة؟

نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية صحة ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني.

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن شائعات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر حسابات تابعة لإسرائيل حول اغتيال ومقتل العميد قآني، وأشارت الوكالة إلى أن متابعات أحد مراسليها بينت عدم صحة هذا الخبر.

وذكر تقرير الوكالة الإيرانية أنه "منذ بداية عملية طوفان الأقصى (هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023)، أثار الكيان الصهيوني عشرات الشائعات حول اغتيال قائد قوة القدس العميد قآني".

وأضافت الوكالة: “عادةً ما ينشر حساب تابع لجهاز الموساد يُسمى “إنذار الإرهاب” مزيجا من الأخبار الكاذبة والحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، والغرض منها أكثر من مجرد نشر أخبار، بل حرب نفسية لصالح مشاريع الموساد”.

وتابع بيان الوكالة: “نشر هذا الحساب مرارا أخبارا كاذبة عن اغتيالات”.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، صرّح قآني عن هذا النوع من الشائعات: “ينشر الكيان الصهيوني خبر اغتيالي لإثارة قلق أصدقائي والتواصل معي لمعرفة مكاني بدقة”.

