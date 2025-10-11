محافظ قنا يفتتح مجمع مواقف قفط

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، صباح اليوم، مجمع مواقف قفط – قنا (موقف رقم 1)، المقام على مساحة 1800 متر مربع بطريق مصر – أسوان الزراعي شمال كوبري المرور، وذلك بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور المقدم شريف أشرف نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائب عبد الفتاح دنقل، والنائب أشرف أبو دقة عضوي مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمحلية.

وخلال الافتتاح، حرص محافظ قنا على الاستماع لآراء الركاب والسائقين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، كما تفقد مستوى النظافة العامة بالمجمع ودورات المياه، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الوحدة المحلية لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن افتتاح مجمع المواقف الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل بين المراكز والمدن وتخفيف الازدحام داخل المناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة بما يحقق الراحة والأمان لمواطني قنا.

