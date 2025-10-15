التفاصيل الكاملة لـ مهرجان الجونة السينمائي 2025

ساعات قليلة وتنطلق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث تبدأ فعاليات المهرجان مساء غد الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري، بحفل الافتتاح، والذي يشهد زخمًا فنيًّا وإعلاميًّا كبيرًا، خصوصًا مع المكانة التي يحتلها المهرجان على خارطة الأحداث السينمائية الكبرى خلال العام.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، وسيقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

مئوية يوسف شاهين

وينظم مهرجان الجونة في إطار احتفاله بمئوية المخرج الأيقوني يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير 2026، برنامجًا خاصًّا يكرِّم أحد أعمدة الإبداع السينمائي في العالم العربي والعالم، الذي ترك إرثًا خالدًا وأثرًا لا يُمحى على أجيال من السينمائيين برؤيته الفريدة وأعماله المضيئة.

يتضمن البرنامج عروضًا استعادية لأحد أبرز أفلام يوسف شاهين، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام التي قدَّمها مخرجون تأثروا بفنه ورؤيته.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد مكانة شاهين باعتباره الأب الروحي لموجة جديدة من السينما العربية، وواحدًا من أبرز الأصوات التي حوّلت السينما إلى مساحة للتعبير الحر والجرأة الفنية والالتزام المجتمعي.

تكريم منة شلبي

وأعلن المهرجان عن اختيار الفنانة المتميزة منة شلبي لتكريمها في دورته الثامنة بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وتُمنح هذه الجائزة سنويًّا للسينمائيين الذين تركت أعمالهم الفنية بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

قدّمت منة شلبي أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًّا وما يقارب 20 عملًا دراميًّا، جسدت خلالها أدوارًا تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيرًا.

أفلام مهرجان الجونة السينمائي 2025

واختار مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

وعن برامج مسابقات الأفلام في مهرجان الجونة هذا العام فتضم قائمة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة لدورته الثامنة، 12 فيلمًا متنوعًا، يأتي على رأسها فيلم المخرج الإيطالي الشهير جيانفرانكو روسي، “تحت الغيوم - BELOW THE CLOUDS” الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا 2025.

بالإضافة إلى فيلم “ضع روحك على يدك وسِر - PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK” للمخرجة الإيرانية سبيدة فارسي، والذي كان عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي.

وتضم القائمة أفلام:

50 متر | 50 METERS

يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | 71 دقيقة | العمل الأول

دائمًا | ALWAYS

ديمينغ تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | 86 دقيقة | العمل الأول

حصل الفيلم على جائزة DOX في مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

تحت الغيوم | BELOW THE CLOUDS

جيانفرانكو روسي | إيطاليا | 115 دقيقة

أفضل أن أفقد صوابي في البرية | BETTER GO MAD IN THE WILD

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | 84 دقيقة

حصل الفيلم على جائزة الكريستال الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري.

كيف تبني مكتبة | HOW TO BUILD A LIBRARY

مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | 108 دقائق | العمل الثاني

كابول، بين الصلوات | KABUL, BETWEEN PRAYERS

أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | 102 دقيقة

الحياة بعد سهام | LIFE AFTER SIHAM

نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 76 دقيقة | العمل الثاني

الفيلم من الأفلام التي حصلت على دعم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

أورويل: 2+2=5 | ORWELL: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | 119 دقيقة

ضع روحك على يدك وسِر | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK

سبيدة فارسي | فرنسا | 111 دقيقة

حكايات الأرض الجريحة | TALES OF THE WOUNDED LAND

عباس فاضل | لبنان | 120 دقيقة

حصل الفيلم على جائزة أفضل مخرج في مهرجان لوكارنو 2025.

المراقبون | THOSE WHO WATCH OVER

كريمة سعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | 88 دقيقة | العمل الثاني

عرض عالمي أول.

يا ريح احكِ لي | WIND, TALK TO ME

ستيفان دجورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | 100 دقيقة | العمل الأول

يتنافس صُنّاع هذه الأفلام على أربع جوائز مرموقة:

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة 30,000 دولار أمريكي.

نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة 15,000 دولار أمريكي.

نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة 7,500 دولار أمريكي.

نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي: جائزة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

أما عن قائمة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فشهدت انضمام ثلاثة أفلام في الأيام الأخيرة قبل انطلاق المهرجان وهي “أسنان لبنيّة - MILK TEETH” إخراج ميهاي مينكان، و“لو المحظوظ - LUCKY LU” إخراج تشوي لويد لي، و“أب، أم، أخت، أخ - FATHER MOTHER SISTER BROTHER” للمخرج الأمريكي الكبير جيم جارموش، الفائز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

لتكتمل القائمة النهائية التي تتكون من 13 فيلمًا روائيًّا طويلًا، تتقاطع فيها تجارب أسماء بارزة، مع أصوات جديدة تسعى لاختراق الحدود، وتوسيع دائرة الحكي، وتضم القائمة كلًّا من:

من أجل آدم | ADAM'S SAKE

إخراج لورا وانديل | بلجيكا، فرنسا | 75 دقيقة.

أب، أم، أخت، أخ | FATHER MOTHER SISTER BROTHER

إخراج جيم جارموش | الولايات المتحدة | 110 دقائق

الفيلم حائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

لو المحظوظ | LUCKY LU

إخراج تشوي لويد لي | كندا، الولايات المتحدة | 103 دقائق

عُرِض في مهرجان كان السينمائي.

أسنان لبنيّة | MILK TEETH

إخراج ميهاي مينكان | رومانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان، بلغاريا | 104 دقائق

كولونيا | MY FATHER'S SCENT

إخراج محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا | 90 دقيقة

من بطولة كامل الباشا وأحمد مالك.

نينو | NINO

إخراج بولين لوكيه | فرنسا | 97 دقيقة | العمل الأول

الفيلم الفائز بجائزة "النجم الصاعد" ضمن أسبوع النقّاد في مهرجان كان.

بريق الجبال البعيدة | A PALE VIEW OF HILLS

إخراج كي إيشيكاوا | اليابان، المملكة المتحدة، بولندا | 123 دقيقة



شاعر | A POET

إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | 120 دقيقة

الفيلم نال جائزة لجنة التحكيم في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان.

الحج | ROMERIA

إخراج كارلا سيمون | إسبانيا، ألمانيا | 104 دقائق



المستعمرة | THE SETTLEMENT

إخراج محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية | 94 دقيقة

الفيلم الذي عُرِض في قسم زوايا بمهرجان برلين السينمائي.

المُحاصر | SHADOWBOX

إخراج تانوشري داس وسومياناندا ساهاي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا | 93 دقيقة | العمل الأول

مدعيان عامّان | TWO PROSECUTORS

إخراج سيرجي لوزنيتسا | فرنسا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، رومانيا، ليتوانيا | 118 دقيقة



وين ياخدنا الريح | WHERE THE WIND COMES FROM

إخراج آمال القلاتي | تونس، فرنسا، قطر | 100 دقيقة | العمل الأول

شارك الفيلم في برنامج “سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام”.

ستتنافس هذه الأفلام على ست جوائز رفيعة المستوى

نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي (50,000 دولار)

نجمة الجونة الفضية (25,000 دولار)

نجمة الجونة البرونزية (15,000 دولار)

نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي (20,000 دولار)

نجمة الجونة لأفضل ممثل

نجمة الجونة لأفضل ممثلة

مسابقة الأفلام القصيرة

أما مسابقة الأفلام القصيرة فضمت أعمال:

أغابيتو (AGAPITO)

كايلا دانيل روميرو، أرفين بيلارمينو | روائي | الفلبين، فرنسا | 2025 | التاغالوغية | 15 د

أغمضي عينيك يا هند (CLOSE YOUR EYES HIND)

أمير ظاظا | روائي | فلسطين، هولندا | 2025 | العربية | 30 د

العرض الدولي الأول

البيت الصغير (CASA CHICA)

لاو تشارلز | روائي | المكسيك | 2025 | الإسبانية | 26 د

بيت لعروسة (SAMRA’S DOLLHOUSE)

ميساء لهيذب | روائي | ألمانيا، تونس، الولايات المتحدة | 2025 | الفرنسية، العربية | 12 د

خائنة الأعين (MY BROTHER, MY BROTHER)

سعد دنيور، عبد الرحمن دنيور | تحريك | مصر، ألمانيا، فرنسا | 2025 | العربية | 15 د

مهرجان كليرمون فيران: تنويه خاص

الخروج من قاعدة علي وماهر (BREAKING OUT OF ALI AND MAHER’S BASE)

أبانوب يوسف | روائي | مصر | 2025 | العربية | 15 د

العرض العالمي الأول

الخزّان (RESERVOIR)

دوكجيون كيم | روائي | كوريا الجنوبية | 2025 | الكورية | 23 د

العرض العالمي الأول

دب يتذكر (A BEAR REMEMBERS)

ليندن فينج، هانا بالومبو | روائي | المملكة المتحدة | 2025 | الإنجليزية | 20 د

مهرجان كليرمون فيران: جائزة كنال+ سينما

س الديب ورحلة البحث عن التاج المفقود (S THE WOLF)

سامح علاء | تحريك | فرنسا، مصر | 2025 | العربية | 11 د

الشيطان والدراجة (THE DEVIL AND THE BICYCLE)

شارون حكيم | روائي | فرنسا، لبنان | 2025 | العربية، الفرنسية | 24 د

الضبع (HYENA)

ألتاي أولان يانج | روائي | الولايات المتحدة، الصين | 2025 | الصينية | 21 د

فتاة الماء (WATER GIRL)

ساندرا ديمازيير | تحريك | فرنسا، هولندا، البرتغال | 2025 | بلا حوار | 15 د

كمين (AMBUSH)

ياسمينا كراجة | روائي | الأردن، كندا | 2025 | العربية | 21 د

كلب وحيد (DOG ALONE)

مارتا ريس أندرادي | تحريك | البرتغال، فرنسا | 2025 | البرتغالية، الإنجليزية | 13 د

لوينز (LOYNES)

دوريان جيسبرز | روائي | بلجيكا، فرنسا، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة | 2025 | الإنجليزية، الفرنسية | 25 د

عن أشباحهن (OF BURNING MEMORIES & WOUNDS)

سهى بلال | روائي | مصر | 2025 | العربية | 18 د

العرض العالمي الأول

المواطن السجين (CITIZEN-INMATE)

حسام إسلامي | وثائقي | إيران | 2025 | الفارسية | 15 د

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

ويضمّ برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة هذا العام 24 فيلمًا تمثل أبرز إنتاجات صناع السينما في العالم، إلى جانب مواهب جديدة لافتة، من بينها ثلاثة عروض عالمية أولى وعدد كبير من العروض الدولية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعزّز مكانة المهرجان كجسر رئيسي للسينما العالمية في المنطقة.

شُعلة - ABLAZE

إخراج: توماس كرويثوف | فرنسا، بلجيكا

بينما تتصاعد شرارة الغضب الاجتماعي في فرنسا عام 2018، تنغمس كارين في نشاط سياسي يهدد زواجها واستقرار حياتها. عرض عالمي أول.

الحيوانات في الغابة - ANIMALS IN WAR

إخراج: ميروسلاف سلابوشبيتسكي، ويوليا شاشكوفا، وماكسيم توزوف، وأوليكسي محمدوف، وسفياتوسلاف كوستيوك، وإيفان سوتكين، وأندري ليداهوفسكي | ألمانيا، أوكرانيا.

يحكي الفيلم سبع قصص حقيقية عن الإنقاذ والبقاء في أوكرانيا، ويشارك في إحداها الممثل شون بين، مع موسيقى أصلية لفرقة Imagine Dragons. ينافس الفيلم في فئة “نجمة الجونة الخضراء”.

قمر أزرق - BLUE MOON

ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، أيرلندا

رحلة شاعر غنائي أسطوري بين مجد برودواي ووحدته المتآكلة. بطولة إيثان هوك وأندرو سكوت، الحائز على الدب الفضي لأفضل أداء مساعد في برلين.

غبار مشتعل - BURNING DUST

إبراهيم سعيدي | كردستان

بينما تتحوّل بحيرة أورمية إلى سهول من الملح، تواجه قرية ديزاج دول، التي كانت يومًا خصبة، انهيارًا بيئيًا شاملًا. وسط المحاصيل الميتة وسبل العيش التي تلاشت، يكافح الجيران من الكُرد والأذريين لإنقاذ أرضهم، متشبّثين بالإيمان وبقوة الصمود المشترك في وجه قسوة الطبيعة التي لا تهدأ. عرض عالمي أول ينافس في فئة “نجمة الجونة الخضراء”.

الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب المحترقة في نفس العلبة) - The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)

إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك

في ريف المكسيك، يعيش خمسة أشقاء تحت رعاية جدتهم المصابة بالفصام بعدما هجرهم والدهم، ومع اختلاط الخوف بالخيال، يتلاشى الواقع في رؤى مؤرقة. حصد الفيلم جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين.

دي جي أحمد - DJ AHMET

جورجي إم. أونكوفسكي | مقدونيا الشمالية، والتشيك، وصربيا، وكرواتيا.

يتتبع الفيلم رحلة صبي في قرية نائية بمقدونيا الشمالية، يجد حريته في الموسيقى الإلكترونية بينما يواجه ضغوط المجتمع. حصد الفيلم جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان صندانس.

أحلام (جنس حب) - (DREAMS (SEX LOVE

داغ يوهان هوجيرود | النرويج

يدور الفيلم حول فتاة مراهقة تختبر شعف الحب الأول في حكاية تمتد عبر ثلاثة أجيال من النساء لتثير تأملات حول الرغبة والذاكرة وحقائق العلاقة الحميمية الغامضة. فاز الفيلم بجائزة الدب الذهبي، وجائزة الفيبريسي في مهرجان برلين 2025.

فرانكشتاين - FRANKENSTEIN

غييرمو ديل تورو | الولايات المتحدة

معالجة معاصرة لرواية ماري شيلي الكلاسيكية، تعيد اكتشاف مساحات الخلق والخطيئة والإنسانية الممزقة.

هابي بيرثداي - HAPPY BIRTHDAY

سارة جوهر | مصر (فيلم الافتتاح)

حادث بسيط - IT WAS JUST AN ACCIDENT

جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورغ

يقدم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان؛ كوميديا سوداء مشوقة، حيث يواجه سجناء سياسيون سابقون رجلا يعتقدون أنه عذبهم، في حكاية لا تُنسى عن الذاكرة والعدالة والإنسانية الهشة. ينافس الفيلم في فئة “سينما من أجل الإنسانية”.

النعمة - LA GRAZIA

باولو سورينتينو | إيطاليا

يعود المخرج الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورينتينو إلى عالم السياسة الإيطالية، في فيلم يرسم بعمق ملامح رئيس خيالي يؤدي دوره الفائز بجائزة فولبي كوب توني سيرفيلو، وهو يواجه في نهاية ولايته الأخيرة أسئلة جوهرية عن الشيخوخة والسلطة والمسؤولية الأخلاقية.

إيميلي الصغيرة أو هويّة المطر - LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN

مايليس فالاد، وليان شو هان| فرنسا، بلجيكا، اليابان

مقتبس عن رواية آميلي نوثومب. يرصد فيلم الرسوم المتحركة اكتشاف الطفلة إيميلي للعالم والذاكرة والخيال.

ولنا في الخيال… حب؟ - LOVE IMAGINED

سارة رزيق | مصر

في فيلمها الطويل الأول تتقصى المخرجة حكاية أستاذ جامعي منطو، تضطرب حياته حين تطلب منه إحدى الطالبات مساعدتها في مشاكلها العاطفية، وأثناء محاولته الواسطة بينها وبين حبيبها، يكتشف شيئا في الطالبة يوقظ مشاعره النائمة. عرض عالمي أول في مهرجان الجونة.

أطفال الأراضي المنخفضة - LOWLAND KIDS

ساندرا وينثر | الولايات المتحدة، والدنمارك، والمملكة المتحدة

وثائقي مؤثر عن أول مجتمع أمريكي يُهجّر بسبب تغيّر المناخ. شارك في الإنتاج المخرج دارين أرونوفسكي. ينافس الفيلم في فئة “نجمة الجونة الخضراء”.

الحياة المضيئة - THE LUMINOUS LIFE

جواو روزاس | البرتغال، فرنسا

في فيلمه الأول يتقصى المحرج حكاية شاب في لشبونة يحاول التوفيق بين أحلامه الموسيقية وحبه الضائع في بحث هادئ عن المعنى والنور.

صنع في الاتحاد الأوروبي - MADE IN EU

ستيفان كومانداريف | بلغاريا، ألمانيا، التشيك

يدور الفيلم حول عاملة مصنع تواجه مرضًا غامضًا يُحوّلها إلى أول مصابة بـ"كوفيد" في بلدة صغيرة، لتبدأ سلسلة من الاتهامات والذعر الجماعي.

البعث - RESURRECTION

بي غان | الصين، فرنسا

في عالم فقد القدرة على الحلم، تظهر امرأة قادرة على رؤية العوالم الخفية وإيقاظ ما تبقى من الخيال. حصد الفيلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان.

بذور - SEEDS

بريتاني شين | الولايات المتحدة

في عملها الأول، وبصورة شاعرية بالأبيض والأسود، تتقصى المخرجة حكاية مزارعين من أصول إفريقية يصارعون من أجل البقاء وملكية الأرض. ينافس الفيلم في فئة “نجمة الجونة الخضراء”.

قيمة عاطفية - SENTIMENTAL VALUE

يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا

يستكشف الفيلم دراما عائلية حساسة تتناول لقاء معقّد بين أب وابنتيه بعد سنوات من القطيعة. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. يُذكر أن الفيلم السابق للمخرج يواكيم تريير “أسوأ شخص في العالم” عُرض في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.

صراط - SIRÂT

أوليفر لاشيه | إسبانيا

أب وابنه في رحلة بحث عن الابنة المفقودة وسط احتفال صوفي صاخب في جبال المغرب. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان.

صوت السقوط - SOUND OF FALLING

ماشا شيلينسكي | ألمانيا

أربع نساء، يفصل بينهن الزمن، تجمعهن ذاكرة المزرعة وصمت الأسرار عبر أجيال من النساء.

ضوء - TOMOSHIBI

لورينزو سكوارسيا | إيطاليا

في عرضه العالمي الأول، يحكي الفيلم قصص الناجين من تسونامي اليابان عام 2011، الذين يعيشون خلف الجدران التي تفصلهم عن البحر وتذكّرهم به في آن واحد.

نصدقك - WE BELIEVE YOU

شارلوت ديفييه، وأرنو دوفاي | بلجيكا

في عملهما الأول، يقدم المخرجان دراما قانونية مؤثرة عن أم تكافح لحماية طفليها داخل قاعة محكمة تحوّلت إلى ساحة معركة. ينافس الفيلم في فئة "سينما من أجل الإنسانية".

حين يصبح النهر بحرًا - WHEN A RIVER BECOMES THE SEA

بيريه فيلا بارثيلو | إسبانيا

بورتريه صادق عن فتاة تواجه آثار الاعتداء الجنسي، في فيلم يلتقط هشاشة الروح الإنسانية بلغة سينمائية هادئة.

ملتقى سيني جونة

إلى جانب عروض الأفلام، يشهد مهرجان الجونة السينمائي ضمن برنامج ملتقى سيني جونة هذا العام مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والنقاشات مع باقة من نجوم وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

وتضم القائمة كلًّا من المخرج شريف عرفة (مصر)، النجم كان أورغنجي أوغلو (تركيا)، بالإضافة إلى جلسة حوارية خاصة مع ضيف شرف المهرجان هذا العام النجمة العالمية كيت بلانشيت الحائزة على جائزتي الأوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

كيت بلانشيت

كان أورغنجي أوغلو

شريف عرفة

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

وهو مختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك، ويستقبل سنويًّا مشروعات روائية ووثائقية طويلة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

وفي نسخته الثامنة، تلقى البرنامج أكثر من 290 مشروعًا من مختلف أنحاء العالم العربي، اختارت لجنة متخصصة منها 19 مشروعًا وفيلمًا (12 في مرحلة التطوير و7 في مرحلة ما بعد الإنتاج) تمثل 12 دولة عربية بالشراكة مع خمس دول غربية.

تتنافس المشاريع والأفلام على مجموعة من الجوائز المادية والخدمية المقدمة من مؤسسات محلية ودولية، تتجاوز قيمتها مئات آلاف الدولارات. وتشمل:

جائزتان أساسيتان من منصة الجونة السينمائية بقيمة 15,000 دولار أمريكي لكل من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

سيني جونة لدعم المواهب الناشئة

وضمن برنامج سيني جونة لدعم المواهب الناشئة أعلن المهرجان عن أسماء المختارات والمختارين للمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الذي يعد مبادرة المهرجان الرئيسية لدعم صُنّاع السينما الشباب والواعدين؛ بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، شريك المهرجان الداعم للأثر، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

شهد هذا العام تقدّم أكثر من 1000 موهبة شابة للمشاركة في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، بما في ذلك مسارات SeeMe وكلاكيت تاني مرة وزوايا، وهو ما يؤكد تزايد الحاجة إلى مساحات ترعى وتسلّط الضوء على الجيل الجديد من المواهب السينمائية.

للسنة الثالثة على التوالي، يواصل البرنامج التزامه بتوفير منصة للأصوات الناشئة من خلفيات متنوعة في مصر وإفريقيا والعالم العربي. ومن خلال عملية اختيار دقيقة، تم اختيار 120 مشاركًا للانضمام إلى مختلف مسارات البرنامج هذا العام.

ولا يقتصر البرنامج على إتاحة الفرص لصُنّاع الأفلام الصاعدين، بل يركّز أيضًا على تطوير المهارات، بالإضافة إلى حضور جلسات ملتقى الجونة السينمائي، وحلقات النقاش وورش العمل والعروض السينمائية.

سوق سيني جونة

ومؤخرا، كشف مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل الدورة الثالثة من سوق سيني جونة، الذي أصبح محطة رئيسية للتبادل المهني وصناعة الشراكات الإبداعية في المنطقة.

يعمل سوق سيني جونة هذا العام على توسيع نطاق تواصله مع هيئات الأفلام الإقليمية والدولية، وشركات الإنتاج، ومختلف أطراف الصناعة، بما يعزز البيئة المهنية للسوق من خلال بناء روابط هادفة وتهيئة الظروف لعقد شراكات طويلة الأمد.

ويشارك في دورة العام الجاري 30 عارضًا من السعودية، الإمارات، العراق، الهند، الصين، وغيرها، إلى جانب تمثيل متنوع من داخل مصر يشمل شركات الإنتاج وما بعد الإنتاج والمؤسسات التعليمية والثقافية الداعمة للصناعة.

ويضم السوق كلًّا من:

جناح الدولة المضيفة: يسلط الضوء على صناعة السينما الوطنية لدولة مختارة عبر عروض مخصصة، وأنشطة وفودها المشاركة.

ركن التصوير السينمائي: مبادرة جديدة تركز على فنون السرد البصري، مع عروض توضيحية لأحدث الكاميرات والمعدات السينمائية من أبرز الشركات المصنعة، لتكون منصة عملية للمخرجين والمنتجين والموزعين.

صالون السوق (Salon Du Marché): مساحة تجمع صناع الأفلام المستقلين، المشاريع الإبداعية الناشئة، المهرجانات، المبادرات التعليمية، وورش التمثيل. وقد صُمم ليكون مساحة مفتوحة لبناء روابط ذات مغزى وتعزيز التعاون الإبداعي.

من خلال هذه المبادرات، يواصل سوق سيني جونة ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للتبادل السينمائي، ومضاعفة فرص التعاون والابتكار والنمو المستدام في صناعة الأفلام.

نافذة على فلسطين

وكشف مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار برنامج "نافذة على فلسطين" للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان

وتتضمن اختيارات هذا العام عرضًا خاصًا لسبعة أفلام وثائقية قصيرة من مبادرة “من المسافة صفر وأقرب”، عن حياة الناس في غزة، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة.

أُطلق برنامج “نافذة على فلسطين” لأول مرة عام 2023، وأصبح منذ ذلك الحين ركيزة أساسية في مهرجان الجونة السينمائي إذ يوفر منصة لإبراز الأصوات الفلسطينية، ويؤكد استمرار البرنامج للعام الثالث على التوالي التزام مهرجان الجونة بدعم السينما الفلسطينية وضمان وصول هذه القصص إلى جمهور عالمي.

أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية

وأعلن المهرجان في دورته الثامنة عن استمرار التعاون المثمر مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثالث على التوالي.

وتأتي المبادرة في ظل حرص الطرفين على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع المدى الجغرافي السينمائي للمهرجان ليشمل شرائح جماهيرية أكبر؛ من خلال تقديم تجربة سينمائية متفردة لجمهور السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص.

أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية

ويعرض مهرجان الجونة السينمائي 10 من أفلامه في سينما زاوية بالقاهرة على هامش مبادرة "الجونة X زاوية" التي انطلقت عام 2023.

والأفلام المعروضة في سينما زاوية هي:

قمر أزرق - Blue Moon

إخراج ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، أيرلندا | الإنجليزية

تقع أحداث الفيلم في عام عام 1943، حيث نتتبع ليلة واحدة في حياة الكاتب الغنائي "لورينز هارت". عُرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي وحصد جائزة الدب الفضي لأفضل أداء مساعد للممثل أندرو سكوت.

كيف تبني مكتبة - How to Build a Library، إخراج مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | الإنجليزية، السواحلية.. يتابع الفيلم امرأتين تتركان وظيفتيهما لتجديد مكتبة مهجورة في نيروبي، وتحويلها إلى مساحة تكنولوجية نابضة بالحياة بمساهمة فنانين ومفكرين.

حادث بسيط - It Was Just an Accident ، إخراج جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | الفارسية.

الفيلم الحائز على جائزة السعفة الذهبية للمخرج جعفر بناهي، يعرض حادثًا بسيطًا يؤدي إلى سلسلة من العواقب المتصاعدة.

لو المحظوظ - Lucky Lu، إخراج لويد لي تشوي | الولايات المتحدة، كندا | الإنجليزية.

يتتبع الفيلم عامل توصيل في مدينة نيويورك تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يفقد مصدر دخله الوحيد.

شاعر - A Poet، إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | الإسبانية.

حكاية شاعر يتقدم في العمر ويعاني من اضطراب نفسي، يجد معنى جديدًا في حياته عندما يساعد فتاة مراهقة على اكتشاف موهبتها. حاز جائزة لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي.

ضع روحك على يدك وسِر - Put Your Soul On Your Hand And Walk، إخراج سبيده فارسي | فرنسا | العربية، الإنجليزية.

سرد حميمي للحياة تحت الحصار في غزة من خلال مكالمات فيديو مع المصورة الصحفية فاطمة حسونة، التي استشهدت بعد يوم من اختيار الفيلم للعرض بمهرجان كان.

البعث - Resurrection، إخراج بي غان | الصين، فرنسا | الماندرينية.

في عالمٍ فقدت فيه البشرية القدرة على الحلم، يتمسك وحشٌ بأوهام عالم الأحلام الآخذة في التلاشي، حتى تظهر امرأةٌ تتمتع بقدرةٍ نادرة على إدراك هذه الأوهام على حقيقتها. حاز الفيلم على جائزة خاصة في مهرجان كان السينمائي.

قيمة عاطفية - Sentimental Value، إخراج يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | الدنماركية، الإنجليزية.

يستكشف الفيلم دراما عائلية حساسة تتناول لقاء معقّد بين أب وابنتيه بعد سنوات من القطيعة. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. يُذكر أن الفيلم السابق للمخرج يواكيم تريير "أسوأ شخص في العالم" عُرض في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.

صوت السقوط - Sound of Falling، إخراج ماشا شيلينسكي | ألمانيا | الألمانية.

يقضي أربع فتيات يفصل بينهن قرن من الزمان، شبابهن في نفس المزرعة، ومع تطور المنزل، يظهر نمط من التشابه بين حياتهن. حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم مناصفًة في مهرجان كان السينمائي.

أب، أم، أخت، أخ - Father Mother Sister Brother، إخراج جيم جارموش | الولايات المتحدة | الإنجليزية.

فيلم شاعري ساخر، يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة. حاز الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

الفيلم الحاصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية (فينيسيا) يستكشف خلاله جيم جارموش الروابط الملتبسة بين الأبناء البالغين وآبائهم البعيدين، وبين الأشقاء أيضًا.

بوستر الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

