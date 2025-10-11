السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

برنامج لقاء الجمعة
برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"

عقدت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "حرمة التعدي على الأطفال نفسيًّا أو لفظيًّا أو بدنيًّا"، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وفي إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي تنفذه الوزارة بالمساجد الكبرى في جميع مديريات الأوقاف.

خطورة إيذاء الأطفال بأي صورة من صور العنف أو الإساءة

تناولت الندوات بيان خطورة إيذاء الأطفال بأي صورة من صور العنف أو الإساءة، مؤكدَةً أن الإسلام قد كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية، ودعا إلى حسن معاملته وغرس القيم التربوية السليمة فيه منذ الصغر، كما أكد  الأئمة والدعاة المشاركون أن التربية القائمة على الرحمة والقدوة الحسنة هي السبيل لبناء إنسانٍ سويٍّ قادرٍ على المشاركة الإيجابية في خدمة وطنه ومجتمعه.

برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"

ويُعدّ برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم داخل المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين، ضمن رؤية الوزارة لإعداد جيلٍ ناضج الفكر، سليم الوجدان، معتزٍّ بدينه ووطنه.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يُسهم في إعداد جيلٍ واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية والانتماء الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأئمة والدعاة الأوقاف المساجد الكبرى برنامج لقاء الجمعة صحح مفاهيمك وزارة الأوقاف مبادرة صحح مفاهيمك مديريات الأوقاف لقاء الجمعة للأطفال

مواد متعلقة

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

احتفالًا بالعيد القومي للإسماعيلية، المحافظ يستقبل وزير الأوقاف والمفتي ورئيس الوطنية للإعلام

وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بالإسماعيلية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة (صور)

الأوقاف: بدء إجراءات تعيين دفعة إمام الدعاة بعد خطاب التنظيم والإدارة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية