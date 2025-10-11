السبت 11 أكتوبر 2025
دين ودنيا

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

ندوات وزارة الأوقاف،
ندوات وزارة الأوقاف، فيتو

عقدت وزارة الأوقاف (2963) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنَفَّذ بالمساجد الكبرى.  

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

 قراءة وشرح بابٍ من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي 

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح بابٍ من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب ما يقوله في حال رفعِ رأسِه من الركوع، وفي اعتدالِه"، مع تلاوة سورة "يس"، وإقامة مجلسٍ للصلاة على سيدنا النبي ﷺ. 

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة. 

الجريدة الرسمية