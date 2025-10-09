الأوقاف: بدء إجراءات تعيين دفعة إمام الدعاة بعد خطاب التنظيم والإدارة

وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- ببدء إجراءات التعيين لمن اجتازوا المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ (دفعة إمام الدعاة – الشعراوي) وتربطهم بالوزارة علاقات تعاقدية سارية، وذلك بواقع (٢٧٣) إمامًا وخطيبًا ومدرسًا من بينهم (٣٠) إمامًا من ذوي الهمم، و(٨٦٢) عاملَ مسجد من بينهم (٤٠) عاملَ مسجد من ذوي الهمم، وذلك بناءً على ورود كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الوزارة الأوقاف، بشأن الموافقة على التعيين

اهتمام الأوقاف البالغ بأبنائها وحرصها على تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم

وقد جاء ذلك بعد اجتماعات موسعة ومناقشات مستفيضة بين الوزارة والجهات المختصة، عكست اهتمام الأوقاف البالغ بأبنائها وحرصها على تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم؛ ومن المقرر عرض موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لجنة الموارد البشرية بالوزارة الأحد المقبل ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥ لاعتماد الإجراءات اللازمة للبدء في أولى إجراءات التعيين.

الموافقة على تجديد التعاقد القائم لحين الانتهاء من إجراءات التعيين

وحرصًا من الوزارة على استقرار أوضاع أبناء الدفعة الوظيفية، فقد تمت الموافقة على تجديد التعاقد القائم لحين الانتهاء من إجراءات التعيين، وبذات الضوابط السابقة، وينتهي التعاقد تلقائيًا فور صدور قرارات التعيين دون اشتراط استكماله لعام ثالث.

