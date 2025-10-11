السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أقوال شهود العثور على جثة شخص داخل منور عقار بالوايلي

أقوال شهود العثور
أقوال شهود العثور على جثة شخص داخل منور عقار بالوايلي

استمعت نيابة الوايلي إلى أقوال شهود العيان في العثور على جثة شخص داخل منور عقار في منطقة الوايلي. 

وقال الشهود إنهم اكتشفوا الجثة أثناء تنظيفهم المنور  حيث وجدوها داخله، وتبين أن صاحب الجثة سقط من الطابق الثامن.

وأضاف الشهود أنهم لا يعرفون سبب سقوط المتوفي من أعلى العقار مشيرين إلى أنهم أبلغوا قوات الأمن فور اكتشافهم الجثة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منور عقار بميدان الظاهر بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بها إصابات بكسور وكدمات متفرقة بجسده داخل منور عقار مكون من 8 طوابق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة سيدة في ملاحات الإسكندرية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية