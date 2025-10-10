الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظات

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة سيدة في ملاحات الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

تواصل جهات التحقيق بالإسكندرية الكشف عن ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة،في منطقة العامرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة، داخل الملاحات غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة سيدة فى العقد الثانى من العمر ترتدي عباءة سوداء، وتبين بمناظرة الجثة وجد بها 3 طعنات نافذة بالصدر والرقبة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الجريدة الرسمية