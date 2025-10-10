تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة سيدة في ملاحات الإسكندرية

تواصل جهات التحقيق بالإسكندرية الكشف عن ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة،في منطقة العامرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة، داخل الملاحات غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة سيدة فى العقد الثانى من العمر ترتدي عباءة سوداء، وتبين بمناظرة الجثة وجد بها 3 طعنات نافذة بالصدر والرقبة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

