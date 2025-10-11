تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.



سرقة متعلقات المواطنين بالمطرية



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (2 هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.



وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

