تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة الشقق السكنية بالمرج

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهته اعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين "سيئى النية" (صاحبى مخزن خردة) "تم ضبطهما".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

