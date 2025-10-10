ضبط سيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة تخصص نشاطها الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بـ منطقة المطرية.

سرقة متعلقات المواطنين بالمطرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (2 هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلها سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

