واللا: الإفراج عن 195 أسيرا فلسطينيا والشاباك يستبعد 25 قائدا بارزا

ذكرت صحيفة واللا العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم تضم 195 أسيرا فقط، جميعهم من المحكوم عليهم بالمؤبد.

وأوضحت المصادر أن نحو 60 أسيرا فقط من بين هؤلاء ينتمون إلى حركة حماس، بينما ينتمي الباقون إلى فصائل وتنظيمات فلسطينية أخرى.

وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعترض على إطلاق سراح نحو 100 اسم من القائمة المقترحة، واستبعد 25 من القادة البارزين لأسباب أمنية.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، وسط استمرار المشاورات بين الأجهزة الأمنية والحكومة الإسرائيلية لتحديد الأسماء النهائية المقرر الإفراج عنها.

سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت، بأن جثامين 155 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها جثامين 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال أمس الجمعة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثرا بإصابته السابقة.

وبحسب المصادر، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون (جنوب مدينة غزة) واستشهد مواطن في حي الشيخ رضوان (شمال المدينة) واستشهد مواطنان في غارة لجيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس (جنوب القطاع).

