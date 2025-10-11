السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حفاظًا على حيادية المؤسسات التعليمية، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير في الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًّا وعاجلًا لجميع المدارس، بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب 2025.

 

انتخابات مجلس النواب 2025

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بأنه حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس، بإلزام المدارس بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل في المدارس أو داخل الفصول أو على أسوار المدارس، مشددة على أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

 

الجريدة الرسمية