سعر البيتكوين يهبط إلى 115 ألف دولار بعد تسجيله رقما قياسيا

تراجعت أسعار العملات المشفرة في بداية تعاملات الأسبوع، حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الكلي إلى بيع قسري لمراكز الشراء بأكثر من 500 مليون دولار.

تراجع سعر البيتكوين 

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2% ليصل إلى 115.255.70 دولارا أمريكيا، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي جديد له على الإطلاق الأسبوع الماضي، وهو الرابع له هذا العام، عند 124.496 دولار.

وانخفض الإيثريوم بنسبة 4% ليصل إلى 4.283.15 دولارا أمريكيا بعد أن اقترب من مستوى قياسي بلغ حوالي 4.800 دولار امريكي الأسبوع الماضي.

تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط قبل بدء التداول، بقيادة أسهم الخزينة الخاصة بالإيثريوم. 

وانخفض سهم Bitmine Immersion بنسبة 6%، وتراجع سهم SharpLink Gaming بنسبة 3%. 

كما انخفضت بورصة العملات المشفرة Bullish، التي بدأت تداولاتها العامة الأسبوع الماضي، بنسبة 3%.

هذا الانخفاض بدأ بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي فاقت توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انعكست هذه التطورات مباشرة على الأصول عالية المخاطر، حيث ارتفع مؤشر الدولار، مما ضغط على البتكوين وبقية العملات المشفرة.

